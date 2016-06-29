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У зоні АТО загинув відомий оперний співак

У зоні АТО загинув відомий оперний співак

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 червня. УНН. На Донбасі загинув боєць АТО, доброволець від “Правого сектору”, оперний співак Василь Сліпак. Про це написав на своїй сторінці у Facebook журналіст Юрій Бутусов, передає УНН.

“Схилимо голови, громадяни. Великий українець загинув сьогодні, захищаючи Батьківщину та кожного з нас. Василь Сліпак, оперний співак з світовим ім’ям, який 19 років жив та працював у Франції, у Паризькій опері, але з початком російської агресії кинув європейську кар’єру та повернувся захищати Батьківщину, загинув на фронті під Донецьком у лавах “Правого сектору”, — йдеться у повідомленні.

Цю ж інформацію підтвердив народний депутат України, член фракції Радикальної партії Олега Ляшка Ігор Мосійчук.

“Нові болісні втрати на східному фронті. Загинув відомий оперний співак і великий українець Василь Сліпак”, — написав І.Мосійчук у Facebook.

Як повідомляв УНН, за даними прес-центру штабу АТО, за добу, з 28 на 29 червня, бойовики 51 раз обстріляли позиції українських військових.

Українські Національні Новини

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