В зоне АТО погиб один боец ​​Нацгвардии

"Во время выполнения боевого задания в районе Марьинки в результате подрыва на мине (по предварительным данным) майор Сергей Сиротенко получил повреждения не совместимые с жизнью", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, один украинский военнослужащий по контракту получил осколочное ранение.

"Сейчас ему оказывают медицинскую помощь в лечебном заведении", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки в зоне проведения АТО при вражеских обстрелов погиб один военнослужащий Украины и еще пять получили ранения.