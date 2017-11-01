В зоне АТО погиб один боец Нацгвардии
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Сегодня, 1 ноября, в зоне проведения антитеррористической операции погиб один украинский военный Нацгвардии и еще один боец получил осколочное ранение, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.
"Во время выполнения боевого задания в районе Марьинки в результате подрыва на мине (по предварительным данным) майор Сергей Сиротенко получил повреждения не совместимые с жизнью", - сообщили в пресс-службе.
Кроме того, один украинский военнослужащий по контракту получил осколочное ранение.
"Сейчас ему оказывают медицинскую помощь в лечебном заведении", - отметили в пресс-службе.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки в зоне проведения АТО при вражеских обстрелов погиб один военнослужащий Украины и еще пять получили ранения.