У зоні АТО загинув один боєць Нацгвардії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Сьогодні, 1 листопада, у зоні проведення антитерористичної операції загинув один український військовий Нацгвардії та ще один боєць отримав осколкове поранення, передає УНН посилаючись на прес-службу Нацгвардії.
"Під час виконання бойового завдання в районі Мар’їнки в результаті підриву на міні (за попередніми даними) майор Сергій Сиротенко отримав пошкодження не сумісні з життям", - повідомили у прес-службі.
Крім того, один український військовослужбовець за контрактом отримав осколкове поранення.
"Зараз йому надають медичну допомогу в лікувальному закладі", - зазначили у прес-службі.
Як повідомляв УНН, минулої доби у зоні проведення АТО під час ворожих обстрілів загинув один військовослужбовець України та ще п’ять отримали поранення