В зоне АТО усилилось количество обстрелов на отдельных направлениях - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. В зоне проведения антитеррористической операции усилилась количество обстрелов на отдельных направлениях, но Вооруженные силы Украины готовы адекватно реагировать на угрозы. Об этом сказал сегодня журналистам после заседания правительства министр обороны Украины Степан Полторак, передает корреспондент УНН.
"Мы ситуацию на Востоке контролируем. Есть эскалация по некоторым направлениям. Она связана с тем, что усилилось количество обстрелов со стороны террористических группировок на отдельных направлениях. Но мы отслеживаем ситуацию, мы понимаем, что происходит, и готовы адекватно реагировать на угрозы", - сказал он.
Как сообщал УНН, Минобороны предупредило о провокации боевиков после отзыва российских офицеров из СЦКК.