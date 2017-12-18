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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 45108 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 25769 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 103471 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 105236 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 121577 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 104416 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106622 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 00:20 • 117298 просмотра

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В зоне АТО усилилось количество обстрелов на отдельных направлениях - Минобороны

В зоне АТО усилилось количество обстрелов на отдельных направлениях - Минобороны

Киев  •  УНН

 • 8826 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. В зоне проведения антитеррористической операции усилилась количество обстрелов на отдельных направлениях, но Вооруженные силы Украины готовы адекватно реагировать на угрозы. Об этом сказал сегодня журналистам после заседания правительства министр обороны Украины Степан Полторак, передает корреспондент УНН.

"Мы ситуацию на Востоке контролируем. Есть эскалация по некоторым направлениям. Она связана с тем, что усилилось количество обстрелов со стороны террористических группировок на отдельных направлениях. Но мы отслеживаем ситуацию, мы понимаем, что происходит, и готовы адекватно реагировать на угрозы", - сказал он.

Как сообщал УНН, Минобороны предупредило о провокации боевиков после отзыва российских офицеров из СЦКК.

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