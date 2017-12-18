В зоне АТО усилилось количество обстрелов на отдельных направлениях - Минобороны

"Мы ситуацию на Востоке контролируем. Есть эскалация по некоторым направлениям. Она связана с тем, что усилилось количество обстрелов со стороны террористических группировок на отдельных направлениях. Но мы отслеживаем ситуацию, мы понимаем, что происходит, и готовы адекватно реагировать на угрозы", - сказал он.

Как сообщал УНН, Минобороны предупредило о провокации боевиков после отзыва российских офицеров из СЦКК.