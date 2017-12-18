У зоні АТО посилилася кількість обстрілів на окремих напрямках - Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. У зоні проведення антитерористичної операції посилилася кількість обстрілів на окремих напрямках, але Збройні сили України готові адекватно реагувати на загрози. Про це сказав сьогодні журналістам після засідання уряду міністр оборони України Степан Полторак, передає кореспондент УНН.
“Ми ситуацію на Сході контролюємо. Є ескалація по деяких напрямках. Вона пов’язана з тим, що посилилася кількість обстрілів з боку терористичних угруповань на окремих напрямках. Але ми відслідковуємо ситуацію, ми розуміємо, що відбувається, і готові адекватно реагувати на загрози”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, Міноборони попередило про провокації бойовиків після відкликання російських офіцерів із СЦКК.