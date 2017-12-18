У зоні АТО посилилася кількість обстрілів на окремих напрямках - Міноборони

“Ми ситуацію на Сході контролюємо. Є ескалація по деяких напрямках. Вона пов’язана з тим, що посилилася кількість обстрілів з боку терористичних угруповань на окремих напрямках. Але ми відслідковуємо ситуацію, ми розуміємо, що відбувається, і готові адекватно реагувати на загрози”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, Міноборони попередило про провокації бойовиків після відкликання російських офіцерів із СЦКК.