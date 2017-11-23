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Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 5242 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 6299 просмотра

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11:17 • 84311 просмотра

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11:14 • 76853 просмотра

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В октябре Украина снова сократила производство водки

В октябре Украина снова сократила производство водки

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. В октябре этого года производство водки в Украине сократилось на 15,8%, составив 1 млн 165 тыс. дал, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат), передает УНН.

Сокращение в 15,8% касается производства водки с содержанием спирта менее 45,4% в Украине (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции).

Кроме того, сообщается, что в сентябре 2017 производство водки уменьшилось на 2,7%. За 10 месяцев было произведено 10 млн 796 тыс. дал (-16,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016).

Напомним, каждая вторая бутылка алкоголя в Украине - это контрафакт, то есть нелегальный продукт, сделанный из нелегального спирта, разведенный непонятной водой, с непонятной этикеткой и без уплаты акцизов. На этом бизнесе, по данным журналиста О.Дубинского, ежемесячно контролирующие органы зарабатывают по 9 млн долларов.

Добавим, что накануне КМУ внес в Раду законопроект, которым предлагал повысить акциз на алкогольные изделия на 11,2%.  По прогнозам экспертов, в случае дальнейшего повышения акцизов на алкоголь, 90% рынка окажется в тени.

Как сообщал УНН, налоговый комитет ВР отказался поднимать акцизы на алкоголь.

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