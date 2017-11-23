У жовтні Україна знову скоротила виробництво горілки

Скорочення у 15, 8 % стосується виробництва горілки із вмістом спирту менше 45,4% в Україні (без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частині зони проведення антитерористичної операції)

Окрім того, повідомляється, що до вересня 2017 р. виробництво горілки зменшилося на 2,7%. За 10 місяців було вироблено 10 млн 796 тис. дал (-16,4% порівняно з аналогічним періодом 2016).

Нагадаємо, кожна друга пляшка алкоголю в Україні — це контрафакт, тобто нелегальний продукт, зроблений з нелегального спирту, розведений незрозумілою водою, з незрозумілою етикеткою і без сплати акцизів. На цьому бізнесі, за даними журналіста О.Дубинського, щомісяця контролюючі органи заробляють по 9 млн доларів.

Додамо, що напередодні КМУ вніс в Раду законопроект, яким пропонував підвищити акциз на алкогольні вироби на 11,2%.

За прогнозами експертів, у разі подальшого підняття акцизів на алкоголь, 90% ринку опиниться в тіні.

Як повідомляв УНН, податковий комітет ВР відмовився піднімати акцизи на алкоголь.