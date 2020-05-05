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В Житомирской области офицера полиции поймали на взятке в 20 тыс. гривен

Киев • УНН

 • 13505 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. В Житомирской области на взятке в 20 тыс. гривен задержали офицера полиции, который за эти деньги обещал "не вмешиваться" в предпринимательскую деятельность, связанную с перевозкой и складированием лесопродукции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на военную прокуратуру Центрального региона Украины.

В Житомирской области офицера полиции поймали на взятке в 20 тыс. гривен

“5 мая военной прокуратурой Житомирского гарнизона Центрального региона Украины в рамках контроля за совершением преступления задокументированы факты систематического вымогательства и получения неправомерной выгоды в общем размере 20 тыс. грн начальником одного из секторов реагирования патрульной полиции Житомирского отдела полиции ГУНП в Житомирской области. За указанные средства капитан полиции обещал "не вмешиваться" в предпринимательскую деятельность, связанную с перевозкой и складированием лесопродукции”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что после получения очередной части неправомерной выгоды в размере 12 тыс. злоумышленник задержан.

Санкция ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины предусматривает полицейскому взяточнику наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, на Закарпатье на взятке в 1100 долларов задержали председателя территориального отделения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

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