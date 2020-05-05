У Житомирській області офіцера поліції піймали на хабарі у 20 тис. гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. На Житомирщині на хабарі у розмірі 20 тисяч гривень затримали офіцера поліції, який за ці гроші обіцяв “не втручатися” у підприємницьку діяльність, пов’язану із перевезенням та складуванням лісопродукції. Про це повідомляє УНН із посиланням на військову прокуратуру Центрального регіону України.
“5 травня військовою прокуратурою Житомирського гарнізону Центрального регіону України в рамках контролю за вчиненням злочину задокументовано факти систематичного вимагання та одержання неправомірної вигоди в загальному розмірі 20 тис. грн. начальником одного із секторів реагування патрульної поліції Житомирського відділу поліцїї ГУНП в Житомирській області. За вказані кошти капітан поліції обіцяв „не втручатися“ у підприємницьку діяльність, пов’язану із перевезенням та складуванням лісопродукції”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що після одержання чергової частини неправомірної вигоди в розмірі 12 тис.грн. зловмисника затримано.
Санкція ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України передбачає поліцейському хабарнику покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із конфіскацією майна.
Нагадаємо, на Закарпатті на хабарі в 1100 доларів США затримали голову територіального відділення Антимонопольного комітету України (АМКУ).