В Житомире нетрезвый водитель "Мерседеса" пытался подкупить патрульных
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Житомирские патрульные задержали водителя автомобиля Mercedes, который пытался дать им взятку. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба патрульной полиции Украины, передает УНН.
Как сообщили правоохранители, сегодня около 4:00 патрульные остановили автомобиль Mercedes за нарушение ПДД: водитель не подал предупредительный сигнал при маневрировании.
"Во время общения с водителем патрульные заметили у него признаки алкогольного опьянения: запах алкоголя из полости рта, несвязная речь, покраснение лица. Однако от прохождения теста на состояние опьянения водитель отказался. При составлении административных материалов нарушитель, чтобы избежать ответственности, предложил полицейским деньги. Инспекторы предупредили водителя об уголовной ответственности за предложение неправомерной выгоды, предусмотренной законодательством. Однако гражданин достал из кармана куртки 200 долларов США и пытался передать их патрульным", - рассказали в полиции
За попытку дачи взятки гражданина задержали. В дальнейшем в деле будут разбираться следователи.
На нарушителя патрульные составили административные материалы по ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) и ст. 126 (Управление транспортным средством без соответствующих документов) КоАП.
Напомним, Генеральная инспекция Генеральной прокуратуры совместно с Главным следственным управлением Службы безопасности Украины разоблачили на получении 6 тыс. долларов неправомерной выгоды прокурора Жмеринской местной прокуратуры Винницкой области.