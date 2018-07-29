У Житомирі нетверезий водій “Мерседеса” намагався підкупити патрульних

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КИЇВ. 29 липня. УНН. Житомирські патрульні затримали водія автомобілю Mercedes, який намагався дати їм хабаря. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба Патрульної поліції України, передає УНН.

Як повідомили правоохоронці, сьогодні близько 4:00 патрульні зупинили автомобіль Mercedes за порушення ПДР: водій не подав попереджувальний сигнал під час маневрування.

“Під час спілкування з водієм патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння: запах алкоголю з порожнини рота, незв’язна мова, почервоніння обличчя. Однак від проходження тесту на стан сп’яніння водій відмовився. Під час складання адміністративних матеріалів порушник, щоб уникнути відповідальності, запропонував поліцейським гроші. Інспектори попередили водія про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди, яка передбачена законодавством. Однак громадянин дістав з кишені куртки 200 доларів США та намагався передати їх патрульному”, — розповіли у поліції

За спробу дачі хабаря громадянина затримали. Надалі у справі розбиратимуться слідчі.

На порушника патрульні склали адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) та ст. 126 (Керування транспортним засобом без відповідних документів) КУпАП.

Нагадаємо, Генеральна інспекція Генеральної прокуратури разом з Головним слідчим управлінням Служби безпеки України викрили на отриманні 6 тис. доларів неправомірної вигоди прокурора Жмеринської місцевої прокуратури Вінницької області.

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