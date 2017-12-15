В Житомире суд арестовал злоумышленников за похищение "ювелирки" на 15 млн грн
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 15 декабря. УНН. Королевский суд Житомира избрал меру пресечения в виде содержания под стражей группе лиц, подозреваемых в совершении разбойных нападений на предпринимателей и похищении ювелирных изделий на 15 млн грн, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы прокуратуры Житомирской области.
По информации пресс-службы, определением суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей 9-м лицам без права внесения залога.
В прокуратура рассказали, что правоохранители Житомирской и Запорожской областей задержана группа на территории Запорожской области, непосредственно в то время, когда они с оружием и боеприпасами (два из них были одеты в полицейскую форму), готовились совершить разбойное нападение на квартиру местного жителя.
Нападающим сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 14 ч.3 ст.187 (разбой) УК Украины.
Как сообщал УНН, в Запорожской области задержали группу лиц, которые похитили ювелирных изделий на 15 млн грн.