У Житомирі суд арештував зловмисників за викрадення “ювелірки” на 15 млн грн
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 15 грудня. УНН. Корольовський суд Житомира обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою групі осіб, яких підозрюють у вчинені розбійних нападів на підприємців та викраденні ювелірних виробів на 15 млн грн, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби прокуратури Житомирської області.
За інформацією прес-служби, ухвалою суду обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 9-м особам без права внесення застави.
У прокуратура розповіли, що правоохоронці Житомирської та Запорізької областей затримано групу на території Запорізької області, безпосередньо у той час, коли вони, зі зброєю та боєприпасами (два з них були одягнуті у поліцейську форму), готувалися скоїти розбійний напад на помешкання місцевого жителя.
Нападникам повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ст. 14, ч.3 ст.187 (розбій) КК України.
Як повідомляв УНН, на Запоріжжі затримали групу осіб, які викрали ювелірних виробів на 15 млн грн.