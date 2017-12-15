У Житомирі суд арештував зловмисників за викрадення “ювелірки” на 15 млн грн

За інформацією прес-служби, ухвалою суду обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 9-м особам без права внесення застави.

У прокуратура розповіли, що правоохоронці Житомирської та Запорізької областей затримано групу на території Запорізької області, безпосередньо у той час, коли вони, зі зброєю та боєприпасами (два з них були одягнуті у поліцейську форму), готувалися скоїти розбійний напад на помешкання місцевого жителя.

Нападникам повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ст. 14, ч.3 ст.187 (розбій) КК України.

Як повідомляв УНН, на Запоріжжі затримали групу осіб, які викрали ювелірних виробів на 15 млн грн.