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У Житомирі суд арештував зловмисників за викрадення “ювелірки” на 15 млн грн

У Житомирі суд арештував зловмисників за викрадення “ювелірки” на 15 млн грн

Київ • УНН

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ЖИТОМИР-КИЇВ. 15 грудня. УНН. Корольовський суд Житомира обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою групі осіб, яких підозрюють у вчинені розбійних нападів на підприємців та викраденні ювелірних виробів на 15 млн грн, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби прокуратури Житомирської області.

За інформацією прес-служби, ухвалою суду обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 9-м особам без права внесення застави.

У прокуратура розповіли, що правоохоронці Житомирської та Запорізької областей затримано групу на території Запорізької області, безпосередньо у той час, коли вони, зі зброєю та боєприпасами (два з них були одягнуті у поліцейську форму), готувалися скоїти розбійний напад на помешкання місцевого жителя.

Нападникам повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ст. 14, ч.3 ст.187 (розбій) КК України.

Як повідомляв УНН, на Запоріжжі затримали групу осіб, які викрали ювелірних виробів на 15 млн грн.

 

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