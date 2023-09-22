В Житомире произошел масштабный пожар на фабрике
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. В Житомире сегодня произошел масштабный пожар на фабрике, продолжается его тушение, сообщили в пятницу в ГУ ГСЧС в Житомирской области, пишет УНН.
Детали
Пожар на территории фабрики в Житомире охватил площадь в 1200 кв. м. Горел поднавес, цех по изготовлению рамок и склад.
В 07:23 спасателями пожар был локализован. К тушению привлекли 9 единиц техники и 53 пожарных.
"Травмированных или погибших в результате пожара нет. По предварительной информации, пожар перекинулся с рядом расположенного здания частного сектора", - сообщили в ГСЧС.
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