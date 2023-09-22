У Києві сталася масштабна пожежа в сервісі побутової техніки
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. У Дніпровському районі столиці сталася масштабна пожежа в офісному приміщенні - у сервісі побутової техніки, наразі її ліквідували, повідомили у п'ятницю у ГУ ДСНС у Києві, пише УНН.
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Загоряння в одноповерховому приміщенні сервісу побутової техніки сталося на вулиці Райдужній, 25.
Виклик про пожежу надійшов о 06:14, а о 07:42 пожежу на площі 250 кв. м було ліквідовано.
"Жертв та постраждалих немає. Причину та обставини виникнення пожежі встановлюють правоохоронні органи", - повідомили у ДСНС.
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