В Киеве произошел масштабный пожар в сервисе бытовой техники
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. В Днепровском районе столицы произошел масштабный пожар в офисном помещении - в сервисе бытовой техники, его уже ликвидировали, сообщили в пятницу в ГУ ГСЧС в Киеве, пишет УНН.
Детали
Возгорание в одноэтажном помещении сервиса бытовой техники произошло на улице Радужной, 25.
Вызов о пожаре поступил в 06:14, а в 07:42 пожар на площади 250 кв. м был ликвидирован.
"Жертв и пострадавших нет. Причину и обстоятельства возникновения пожара устанавливают правоохранительные органы", - сообщили в ГСЧС.
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