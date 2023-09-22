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В Киеве произошел масштабный пожар в сервисе бытовой техники

В Киеве произошел масштабный пожар в сервисе бытовой техники

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 сентября. УНН. В Днепровском районе столицы произошел масштабный пожар в офисном помещении - в сервисе бытовой техники, его уже ликвидировали, сообщили в пятницу в ГУ ГСЧС в Киеве, пишет УНН.

Детали

Возгорание в одноэтажном помещении сервиса бытовой техники произошло на улице Радужной, 25.

Вызов о пожаре поступил в 06:14, а в 07:42 пожар на площади 250 кв. м был ликвидирован.

"Жертв и пострадавших нет. Причину и обстоятельства возникновения пожара устанавливают правоохранительные органы", - сообщили в ГСЧС.

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