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У Житомирі сталася масштабна пожежа на фабриці

У Житомирі сталася масштабна пожежа на фабриці

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 вересня. УНН. У Житомирі сьогодні сталася масштабна пожежа на фабриці, триває її гасіння, повідомили у п'ятницю у ГУ ДСНС у Житомирській області, пише УНН.

Деталі

Пожежа на території фабрики у Житомирі охопила площу в 1200 кв. м. Горів піднавіс, цех з виготовлення рамок та склад. 

О 07:23 рятувальниками пожежу було локалізовано. До гасіння залучили 9 одиниць техніки та 53 вогнеборців.

"Травмованих або загиблих внаслідок пожежі немає. За попередньою інформацією, пожежа перекинулася з поряд розташованої будівлі приватного сектору", - повідомили у ДСНС.

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