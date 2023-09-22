У Житомирі сталася масштабна пожежа на фабриці
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. У Житомирі сьогодні сталася масштабна пожежа на фабриці, триває її гасіння, повідомили у п'ятницю у ГУ ДСНС у Житомирській області, пише УНН.
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Пожежа на території фабрики у Житомирі охопила площу в 1200 кв. м. Горів піднавіс, цех з виготовлення рамок та склад.
О 07:23 рятувальниками пожежу було локалізовано. До гасіння залучили 9 одиниць техніки та 53 вогнеборців.
"Травмованих або загиблих внаслідок пожежі немає. За попередньою інформацією, пожежа перекинулася з поряд розташованої будівлі приватного сектору", - повідомили у ДСНС.
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