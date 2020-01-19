В Житомире во время празднования Крещения умер мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. В Житомире во время празднования Крещения в гридропарке умер 70-летний мужчина. Об этом сообщили в ГУНП Житомирской области.
По данным правоохранителей, мужчина скончался на берегу, не заходя в воду.
"Предварительно он жаловался на плохое самочувствие и боли в сердце", - отметили в полиции и добавили, что мужчина был 1949 года рождения.
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Напомним, сегодня, 19 января, православные и греко-католики отмечают Крещение.