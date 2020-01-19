У Житомирі під час святкування Водохреща помер чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. У Житомирі під час святкування Водохреща у грідропарку помер 70-річний чоловік. Про це УНН повідомили у ГУНП Житомирської області.
За даними правоохоронців, чоловік помер на березі, не заходячи у воду.
"Попередньо він скаржився на погане самопочуття і болі у серці", - відзначили у поліції і додали, що чоловік був 1949 року народження.
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Нагадаємо, сьогодні, 19 січня, православні та греко-католики відзначають Водохреще.