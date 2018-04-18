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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В жилом доме в Одессе произошел пожар: погиб один ребенок, еще 3 пострадали

Киев • УНН

 • 8564 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 18 апреля. УНН. Во время пожара в Одессе пострадали трое детей, еще один ребенок погиб. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

В жилом доме в Одессе произошел пожар: погиб один ребенок, еще 3 пострадали

Пожар произошел сегодня утром в пятиэтажном жилом доме по улице Академика Заболотного, 22. Прибывшие на место пожара спасатели установили, что горит домашнее имущество в квартире на первом этаже дома.

"На месте пожара обнаружено погибшую четырехлетнюю дочь хозяйки квартиры. В результате пожара пострадали три девушки 2004 и 2011 года, которые отравились продуктами горения, а также двухлетний малыш, который отравился продуктами горения и получили ожоги стоп II степени 9% тела. Все дети госпитализированы в детскую городскую больницу №3, состояние здоровья средней тяжести", - говорится в сообщении.

Причина пожара - неосторожное обращение с огнем при использовании свечи (в квартире за неуплату отключено освещение).

Напомним, в жилом доме в Черкасской области произошла пожар, в результате которого погибла 3-летняя девочка.

Украинские Национальные Новости

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