В жилом доме в Одессе произошел пожар: погиб один ребенок, еще 3 пострадали

Пожар произошел сегодня утром в пятиэтажном жилом доме по улице Академика Заболотного, 22. Прибывшие на место пожара спасатели установили, что горит домашнее имущество в квартире на первом этаже дома.

"На месте пожара обнаружено погибшую четырехлетнюю дочь хозяйки квартиры. В результате пожара пострадали три девушки 2004 и 2011 года, которые отравились продуктами горения, а также двухлетний малыш, который отравился продуктами горения и получили ожоги стоп II степени 9% тела. Все дети госпитализированы в детскую городскую больницу №3, состояние здоровья средней тяжести", - говорится в сообщении.

Причина пожара - неосторожное обращение с огнем при использовании свечи (в квартире за неуплату отключено освещение).

Напомним, в жилом доме в Черкасской области произошла пожар, в результате которого погибла 3-летняя девочка.