У житловому будинку в Одесі сталася пожежа: загинула одна дитина, ще 3 постраждали
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 18 квітня. УНН. Під час пожежі в Одесі постраждали троє дітей, ще одна дитина загинула. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ДСНС в Одеській області.
Пожежа сталася сьогодні вранці у п'ятиповерховому житловому будинку по вулиці Академіка Заболотного, 22. Прибувши на місце пожежі рятувальники встановили, що горить домашнє майно у квартирі на першому поверсі будинку.
"На місці пожежі виявлено загиблу чотирирічну доньку господарки квартири. Внаслідок пожежі постраждали троє дівчат: 2004 і 2011 року народження, які отруїлися продуктами горіння, а також дворічне маля, яке отруїлося продуктами горіння і отримало опіки стоп ІІ ступеню 9% тіла. Всі діти госпіталізовані до дитячої міської лікарні №3, стан здоров'я середньої важкості", - йдеться у повідомленні.
Причина пожежі – необережне поводження з вогнем при використанні свічки (в квартирі за несплату було відключено освітлення).
Нагадаємо, у житловому будинку в Черкаській області сталася пожежа, внаслідок якої загинула 3-річна дівчинка.