В жилой дом в Луганской области попал реактивный снаряд
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Сегодня утром, 17 мая, в жилой дом в городе Золотое Луганской области попал реактивный снаряд. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает УНН.
"Напоминание для тех, кто думает, что война закончилась и террористы не стреляют по домам наших людей. В 07.30 прилет реактивного снаряда в жилой дом в городе Золотое Попаснянского района Луганской области. Семье, проживающей в этом доме, чудом повезло: в момент обстрела супруги были во дворе", - говорится в сообщении.
Он добавил, что почти для 10 тысяч людей так начинается утро.
Сейчас полицейские спасают людей, разбирают завалы.
Напомним, Генеральной прокуратурой Украины в очередной раз задокументирован факт наглого нарушения Российской Федерацией и ее оккупационной администрацией законов и обычаев войны.