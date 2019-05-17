У житловий будинок на Луганщині влучив реактивний снаряд
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Сьогодні зранку, 17 травня, у житловий будинок у місті Золоте на Луганщині влучив реактивний снаряд. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Національної поліції України Сергій Князєв, передає УНН.
“Нагадування для тих, хто думає, що війна закінчилася і терористи не стріляють по домівкам наших людей. О 07.30 приліт реактивного снаряду в жилий будинок у місті Золоте Попаснянського району на Луганщині. Родині, яка мешкає в цьому будинку, дивом пощастило: в момент обстрілу чоловік і дружина були у дворі”, — йдеться у повідомленні.
Він додав, що майже для 10 тисячі людей так починається ранок.
Наразі поліцейські рятують людей, розбирають завали.
Нагадаємо, Генеральною прокуратурою України вчергове задокументовано факт зухвалого порушення Російською Федерацією та її окупаційною адміністрацією законів та звичаїв війни.