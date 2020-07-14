У женщины, которая задушила сына и совершила самоубийство, были финансовые проблемы — полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. По факту смерти женщины и ее 10-летнего сына в Харькове открыто уголовное производство. Предварительно, женщина задушила своего сына, после чего совершила самоубийство. Выяснилось, что она находилась в депрессивном состоянии из-за финансовых проблем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Как сообщили в полиции, по словам соседей, женщина вела себя адекватно, спиртными напитками не злоупотребляла.
"Она часто просила деньги в долг и всегда их возвращала. Также работники полиции выяснили, что последние полгода харьковчанка имела финансовые проблемы, брала кредиты и не могла их самостоятельно вернуть, поэтому находилась в депрессивном состоянии. К административной и уголовной ответственности женщина ранее привлекалась", - сообщили в полиции, дополнительно проинформировав, что женщине было 37 лет.
Информацию о происшествии зарегистрировали в Едином учете Новобаварского отдела полиции.
"Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются", - отметили в полиции.
Напомним, в Харькове устанавливают обстоятельства смерти женщины и ребенка: предварительно, женщина задушила своего 10-летнего сына, после чего покончила с собой.