У жінки, яка задушила сина та вчинила самогубство, були фінансові проблеми — поліція

Як повідомили у поліції, зі слів сусідів, жінка поводилася адекватно, спиртними напоями не зловживала.

"Вона часто просила гроші в борг та завжди їх повертала. Також працівники поліції з’ясували, що останні пів року харків’янка мала фінансові проблеми, брала кредити та не могла їх самостійно повернути, тому перебувала у депресивному стані. До адміністративної та кримінальної відповідальності жінка раніше не притягувалась", - повідомили в поліції, додатково проінформувавши, що жінці було 37 років.

Інформацію про подію зареєстрували у Єдиному обліку Новобаварського відділу поліції.

"Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають", - зазначили у поліції.

Нагадаємо, у Харкові встановлюють обставини смерті жінки та дитини: попередньо, жінка задушила свого 10-річного сина, після чого вкоротила собі віку.



