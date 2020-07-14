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У жінки, яка задушила сина та вчинила самогубство, були фінансові проблеми — поліція

У жінки, яка задушила сина та вчинила самогубство, були фінансові проблеми — поліція

Київ • УНН

 • 27559 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. За фактом смерті жінки та її 10-річного сина у Харкові відкрито кримінальне провадження. Попередньо, жінка задушила свого сина, після чого вчинила самогубство. З'ясувалося, що вона перебувала у депресивному стані через фінансові проблеми. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Харківській області.

Як повідомили у поліції, зі слів сусідів, жінка поводилася адекватно, спиртними напоями не зловживала.

"Вона часто просила гроші в борг та завжди їх повертала. Також працівники поліції з’ясували, що останні пів року харків’янка мала фінансові проблеми, брала кредити та не могла їх самостійно повернути, тому перебувала у депресивному стані. До адміністративної та кримінальної відповідальності жінка раніше не притягувалась", - повідомили в поліції, додатково проінформувавши, що жінці було 37 років.

Інформацію про подію зареєстрували у Єдиному обліку Новобаварського відділу поліції.

"Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають", - зазначили у поліції.

Нагадаємо, у Харкові встановлюють обставини смерті жінки та дитини: попередньо, жінка задушила свого 10-річного сина, після чого вкоротила собі віку.

Українські Національні Новини

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