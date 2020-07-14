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Жінка у Харкові задушила сина і вкоротила собі віку — поліція

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КИЇВ. 14 липня. УНН. У Харкові розслідують смерть жінки та дитини: попередньо, жінка задушила свого 10-річного сина, після чого вкоротила собі віку. Вона залишила передсмертну записку. Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції Харківської області, передає УНН.

Так, інформація про подію у будинку по провулку Тбіліському надійшла до Новобаварського відділу поліції 13 липня близько 20:10.

"Попередньо, 37-річна жінка задушила свого сина. Після цього вона порізала собі вени та померла від втрати крові. В ході огляду приміщення виявлено передсмертну записку, яку залишила загибла", - повідомили в поліції, додатково вказавши, що дитині 10 років.

Інформацію зареєстрували у Єдиному обліку заяв і повідомлень. Наразі вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України.

"Огляд місця події триває, з'ясовуються усі обставини", - додали у поліції.

Нагадаємо, на Житомирщині 13-річний хлопчик покінчив життя самогубством, застрелившись із мисливської гвинтівки батька.

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