Женщина в Харькове задушила сына и покончила с собой — полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. В Харькове расследуют смерть женщины и ребенка: предварительно, женщина задушила своего 10-летнего сына, после чего покончила с собой. Она оставила предсмертную записку. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции Харьковской области, передает УНН.
Так, информация о происшествии в доме по переулку Тбилисском поступила в Новобаварскиц отдел полиции 13 июля около 20:10.
"Предварительно, 37-летняя женщина задушила своего сына. После этого она порезала себе вены и умерла от потери крови. В ходе осмотра помещения обнаружена предсмертная записка, которую оставила погибшая", - сообщили в полиции, дополнительно указав, что ребенку 10 лет.
Информацию зарегистрировали в Едином учете заявлений и сообщений. Сейчас решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
"Осмотр места происшествия продолжается, выясняются все обстоятельства", - добавили в полиции.
Напомним, в Житомирской области 13-летний мальчик покончил жизнь самоубийством, застрелившись из охотничьей винтовки отца.