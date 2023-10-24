В Жешуве состоится совместный сбор польской и украинской женских команд по футболу для ампутантов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. В эти выходные в польском городе Жешув состоится совместный тренировочный сбор польской и украинской женских команд по футболу для ампутантов и людей с недостатками конечностей. Об этом передает УНН, со ссылкой на польский национальный спортивный канал.
Детали
Как сообщает TVP Sport, 28 и 29 октября в Жешуве, Польша, состоится совместная тренировка польских и украинских женских команд по футболу среди инвалидов-ампутантов и людей с недостатками конечностей. Отмечается, что сборы в Жешуве вместе с украинской командой станут первой встречей польских футболисток после победного матча с США. Недавно, при полных трибунах варшавского стадиона «Хутник», польские футболистки победили США со счетом 1:0.
Сейчас тренировочный штаб польской сборной рассчитывает на совместный матч с украинками, а также готовятся к соревнованию в ближайшее время.
"Мы очень амбициозны и хотим постоянно изучать технику и тактику, а также исправлять свои ошибки. Каждый тренировочный сбор приносит много нового опыта, и благодаря этому мы чувствуем себя на поле все увереннее", – рассказывает Анна Омелян, капитан женской сборной.
Справочно
Женский футбол для инвалидов-ампутантов развивается стремительными темпами. Первый официальный международный матч в истории состоялся в сентябре, а Чемпионат мира запланирован на ноябрь следующего года.
В последние выходные октября организовано прорывное событие – совместный тренировочный сбор полячек и сборной Украины. Это будет абсолютный дебют украинок в подобных соревнованиях. Недавно польские женщины сами были в такой ситуации, а теперь они смогут поделиться своим опытом с украинками.
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