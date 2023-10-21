Срна тріумфально дебютував у якості тренера: “Шахтар” розгромив ЛНЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Сьогодні відбувся поєдинок 11-го туру Української Прем’єр-ліги, в якому “Шахтар” зустрічався з черкаським ЛНЗ, пише УНН.
Матч проходив на стадіоні “Арена Львів” і завершивсяперемогою “гірників” з рахунком 3:0.
Футболісти “Шахтаря” відкрили рахунок на 19-й хвилині зустрічі — гол з передачі Олександра Зубкова забив Данило Сікан.
Ще два м’ячі “гірники” забили наприкінці зустрічі — на 83-й і 90-й хвилинах дубль оформив венесуельський нападник Кевін Келсі.
Грас стала дебютом Даріо Срни в якості тренера, який змінив на цій посаді Патріка ван Леувана.
Наразі “Шахтар” набрав 21 очко і перебуває на другому місці в турнірній таблиці УПЛ. Черкаський ЛНЗ з 9 балами займає 14-е місце.
У наступному турі чемпіонату України “гірники” зіграють проти одеського “Чорноморця”.