Срна триумфально дебютировал в качестве тренера: "Шахтер" разгромил ЛНЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. Сегодня состоялся поединок 11-го тура Украинской Прем’ер-лиги, в котором “Шахтер” встречался с черкасским ЛНЗ, пишет УНН.
Матч проходил на стадионе “Арена Львов” и завершился победой “горняков” со счетом 3:0.
Футболисты “Шахтера” открыли счет на 19-й минуте встречи — гол с передачи Александра Зубкова забил Даниил Сикан.
Еще два мяча “горняки” забили в конце встречи — на 83-й и 90-й минутах дубль оформил венесуэльский нападающий Кевин Келси.
Грас стала дебютом Дарио Срны в качестве тренера, сменившего на этом посту Патрика ван Леувана.
На данный момент “Шахтер” набрал 21 очко и находится на втором месте в турнирной таблице УПЛ. Черкасский ЛНЗ с 9 баллами занимает 14-е место.
В следующем туре чемпионата Украины “горняки” сыграют против одесского “Черноморца”.