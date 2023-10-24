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У Жешуві відбудеться спільний збір польської та української жіночих команд з футболу для ампутантів

Київ • УНН

 • 198084 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Цими вихідними у польському місті Жешув відбудеться спільний тренувальний збір польської та української жіночих команд з футболу для ампутантів та людей з вадами кінцівок. Про це передає УНН, із посиланням на польський національний спортивний канал.

У Жешуві відбудеться спільний збір польської та української жіночих команд з футболу для ампутантів

Деталі

Як повідомляє TVP Sport, 28 та 29 жовтня у Жешуві, Польща, відбудеться спільне тренування польських та українських жіночих команд по футболу серед інвалідів-ампутантів та людей з вадами кінцівок. Зазначається, що збори в Жешуві разом з українською командою стануть першою зустріччю польських футболісток після переможного матчу з США. Нещодавно, при повних трибунах варшавського стадіону «Хутник», польські футболістки перемогли США з рахунком 1:0.

Наразі тренувальний штаб польської збірної розраховує на спільний матч з українками, а також готуються до змагання найближчим часом.

"Ми дуже амбітні і хочемо постійно вивчати техніку і тактику, а також виправляти свої помилки. Кожен тренувальний збір приносить багато нового досвіду, і завдяки цьому ми почуваємося на полі дедалі впевненіше", – розповідає Анна Омелян, капітан жіночої збірної.

Довідково

Жіночий футбол для інвалідів-ампутантів розвивається стрімкими темпами. Перший офіційний міжнародний матч в історії відбувся у вересні, а Чемпіонат світу запланований на листопад наступного року.

В останні вихідні жовтня організовано проривну подію – спільний тренувальний збір полячок та збірної України. Це буде абсолютний дебют українок у подібних змаганнях. Нещодавно польські жінки самі були в такій ситуації, а тепер вони зможуть поділитися своїм досвідом з українками.

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