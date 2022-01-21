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В Женеве завершились переговоры США и РФ: Лавров ждет письменного ответа по "гарантиям" на следующей неделе

Киев • УНН

 • 30881 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Государственный департамент США на следующей неделе предоставит РФ ответы на их требования о "гарантиях безопасности". Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с Госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве, пишет УНН.

Цитата:

“Встреча у нас была промежуточной. Энтони Блинкен сказал мне, что он удовлетворен состоявшимся обменом мнений, который поможет им на следующей неделе представить нам письменную реакцию”, — сказал Лавров.

Детали

Глава российского МИД подтвердил, что на сегодняшних переговорах обсуждалась также и Украина.

“В конечном итоге завершили мы договоренностью о том, что нам на следующей неделе представят письменные ответы на все наши предложения”, — сказал он.

Контекст

Госдеп США ранее анонсировал, что американский госсекретарь Энтони Блинкен и глава МИД России Сергей Лавров проведут переговоры 21 января в Женеве. Перед встречей с российским коллегой Блинкен посетил Украину и Германию.

Перед началом переговоров в Женеве Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров озвучили свои ожидания от встречи. Это критический момент, сказал Блинкен.

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