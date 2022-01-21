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У Женеві завершилися переговори США та РФ: Лавров чекає письмової відповіді щодо “гарантій” наступного тижня

У Женеві завершилися переговори США та РФ: Лавров чекає письмової відповіді щодо “гарантій” наступного тижня

Київ • УНН

 • 30890 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Державний департамент США наступного тижня надасть РФ відповіді на їхні вимоги про "гарантії безпеки". Про це заявив голова МЗС Росії Сергій Лавров на пресконференції за підсумками переговорів із Держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Женеві, пише УНН.

Цитата:

“Зустріч у нас була проміжною. Ентоні Блінкен сказав мені, що він задоволений обміном думок, що відбувся, який допоможе їм наступного тижня представити нам письмову реакцію”, — сказав Лавров.

Деталі

Очільник російського МЗС підтвердив, що на сьогоднішніх переговорах обговорювалася також Україна.

“Зрештою ми завершили домовленістю про те, що нам наступного тижня нададуть письмові відповіді на всі наші пропозиції”, — сказав він.

Контекст

Держдеп США раніше анонсував, що американський держсекретар Ентоні Блінкен та голова МЗС Росії Сергій Лавров проведуть переговори 21 січня у Женеві. Перед зустріччю з російським колегою Блінкен відвідав Україну та Німеччину.

Перед початком переговорів у Женеві Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров озвучили свої очікування від зустрічі. Це критичний момент, сказав Блінкен.

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