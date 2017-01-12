В Женеве началась международная конференция по объединению Кипра
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. В Женеве стартовала международная конференция, посвященная проблеме объединения Кипра, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
Во время конференции будет рассматриваться один из шести основных пунктов переговорного процесса по Кипру, а именно - безопасность и гарантии.
В работе форума принимают участие главы МИД стран-гарантов (Великобритания, Турция, Греция) - Борис Джонсон, Мевлют Чавушоглу и Никос Коциас, президент Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Мустафа Акынджи, лидер греческой общины острова Анастасиадис.
Представители Европейского союза будут иметь на конференции статус специальных наблюдателей.
Напомним, что в конце ноября переговоры об объединении Кипра зашли в тупик и были прекращены.
Остров остается разделенным на две части с 1974 года, когда Турция вторглась на его территорию в ответ на попытку проведения переворота для объединения Кипра с Грецией. В 1983 году на оккупированном севере острова была провозглашена Турецкая республика Северного Кипра, которую признала только Турция. С 2004 года греческая Республика Кипр является членом Евросоюза.