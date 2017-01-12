У Женеві розпочалася міжнародна конференція щодо об’єднання Кіпру
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. У Женеві стартувала міжнародна конференція, присвячена проблемі об’єднання Кіпру, передає УНН з посиланням на Anadolu.
Під час конференції розглядатиметься один із шести основних пунктів переговорного процесу щодо Кіпру, а саме — безпека і гарантії.
У роботі форуму буреть участь глави МЗС країн-гарантів (Велика Британія, Туреччина, Греція) — Борис Джонсон, Мевлют Чавушоглу та Нікос Котзіас, президент Турецької Республіки Північного Кіпру (ТРПК) Мустафа Акинджі, лідер грецької громади острова Нікос Анастасіадіс.
Представники Європейського союзу будуть мати на конференції статус спеціальних спостерігачів.
Нагадаємо, що наприкінці листопада переговори щодо об’єднання Кіпру зайшли у глухий кут та були припинені.
Острів залишається розділеним на дві частини з 1974 року, коли Туреччини вторглася на його територію у відповідь на спробу проведення перевороту задля об’єднання Кіпру із Грецією. У 1983 році на окупованій півночі острова була проголошена Турецька республіка Північного Кіпру, яку визнала тільки Туреччина. Із 2004 року грецька Республіка Кіпр є членом Євросоюзу.