У Зеленского заявили о восстановлении ответственности за незаконное обогащение в ближайшее время
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Советник новоизбранного Президента Украины, специалист по борьбе с коррупцией из команды нового главы государства Руслан Рябошапка заявил журналистам в Брюсселе, что восстановление уголовной ответственности за незаконное обогащение будет восстановлена, передает корреспондент УНН.
"Однозначно да. Это одна из наших первоочередных инициатив - уголовная ответственность будет восстановлена за незаконное обогащение. Плюс - мы предложили дополнительный инструмент, который позволит нивелировать тот негативный эффект - фактически амнистию незаконно добытого капитала, состоявшейся благодаря решению КСУ (решение об отмене статьи уголовного кодекса о незаконном обогащении - ред.)", - сказал он.
Бывший министр финансов страны Александр Данилюк добавил, что "это решение будет принято в ближайшее время, так как это одно из условий успешного продолжения сотрудничества с МВФ".
Как сообщал УНН, Зеленский заявлял, что его командой разработан законопроект, который восстановит ответственность за незаконное обогащение.
Напомним, Конституционный суд Украины отменил статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении. В результате чего все дела, которые были возбуждены по этой статье - отменены.
Добавим, что недавно рабочая группа при Комитете ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности утвердил редакцию статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении.