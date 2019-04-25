Зеленський зробив заяву щодо відповідальності за незаконне збагачення: вже готовий законопроект

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Лідер президентських перегонів Володимир Зеленський заявив, що його командою розроблено законопроект, який відновить відповідальність за незаконне збагачення. Про це йшлося під час зустрічі з міністром закордонних справ Литви Лінасом Лінкявічусом, передає УНН із посиланням на прес-службу Зеленського.