Зеленський зробив заяву щодо відповідальності за незаконне збагачення: вже готовий законопроект
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Лідер президентських перегонів Володимир Зеленський заявив, що його командою розроблено законопроект, який відновить відповідальність за незаконне збагачення. Про це йшлося під час зустрічі з міністром закордонних справ Литви Лінасом Лінкявічусом, передає УНН із посиланням на прес-службу Зеленського.
Як повідомили у прес-службі, під час зустрічі Лінас Лінкявічус нагадав, що Захід особливо уважно стежить за боротьбою з корупцією в Україні.
“Скасування кримінальної відповідальності за незаконне збагачення суперечить зобов’язанням України перед Євросоюзом”, — зазначив міністр.
Володимир Зеленський повідомив гостю, що його командою розроблено відповідний законопроект, який відновить відповідальність за незаконне збагачення.
Нагадаємо, НАБУ і САП було порушено 106 кримінальних проваджень за ознаками злочину, передбаченого за незаконне збагачення.
27 березня Конституційний суд України скасував статтю Кримінального кодексу про незаконне збагачення. У результаті чого усі справи, які були порушені за цією статтею – скасовані.
Як повідомляв УНН, нещодавно робоча група при Комітеті ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності затвердила редакцію статті Кримінального кодексу про незаконне збагачення.