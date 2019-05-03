У Зеленського заявили про відновлення відповідальності за незаконне збагачення найближчим часом
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Радник новообраного Президента України, фахівець із боротьби з корупцією з команди нового Глави держави Руслан Рябошапка заявив журналістам у Брюсселі, що відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення буде відновлена, передає кореспондент УНН.
"Однозначно так. Це одна з наших першочергових ініціатив – кримінальна відповідальність буде відновлена за незаконне збагачення. Плюс – ми запропонували додатковий інструмент, який дасть змогу знівелювати той негативний ефект – фактично амністію незаконно здобутого капіталу, що відбулася завдяки рішенню КСУ (рішення про скасування статті Кримінального кодексу про незаконне збагачення - ред.)", - сказав він.
Колишній міністр фінансів країни Олександр Данилюк додав, що "це рішення буде прийняте найближчим часом, тому що це є одна з умов успішного продовження співпраці з МВФ".
Як повідомляв УНН, Зеленський заявляв, що його командою розроблено законопроект, який відновить відповідальність за незаконне збагачення.
Нагадаємо, Конституційний суд України скасував статтю Кримінального кодексу про незаконне збагачення. У результаті чого усі справи, які були порушені за цією статтею – скасовані.
Додамо, що нещодавно робоча група при Комітеті ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності затвердила редакцію статті Кримінального кодексу про незаконне збагачення.