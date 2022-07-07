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У Зеленского призывают трейдера Vitol прекратить поставки "кровавой нефти" из рф – TheGuardian

У Зеленского призывают трейдера Vitol прекратить поставки "кровавой нефти" из рф – TheGuardian

Киев • УНН

 • 141056 просмотра

КИЕВ. 7 июля. УНН. Советник Президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко призвал крупнейшего в мире независимого нефтетрейдера прекратить отгрузку российской нефти, обвинив его в "наглой наживе" на "кровавой нефти". Об этом со ссылкой на соответствующее письмо от имени Главы государства сообщает британское издание TheGuardian, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, главный советник Зеленского по экономическим вопросам попросил компанию Vitol сообщить, когда та отгрузит последний баррель российской нефти и сколько нефти она отгрузит до этой даты.

В марте Зеленский попросил Vitol прекратить деловые отношения с россией, "чтобы перекрыть денежный поток", который спонсирует "массовые убийства невинных людей".

Базирующийся в Женеве нефтетрейдер заявил в апреле, что объемы перевалки российской нефти "значительно сократятся во втором квартале по мере снижения текущих контрактных обязательств" и что он планирует "уйти с российского рынка". Компания рассчитывает прекратить транспортировку российской нефти к концу года.

Однако в письме на имя генерального директора Vitol Рассела Харди, которое попало в распоряжение Guardian, Устенко сказал, что: "эти обещания разбиты в пух и прах".

Данные о морских перевозках компании Refinitiv, собранные Global Witness, показали, что Vitol в июне зафрахтовала более 11 млн баррелей нефти через порты россии.

Согласно данным, с момента начала вторжения 24 февраля компания зафрахтовала поставки более 38 млн. баррелей нефти из российских портов - на сумму около 3,21 млрд. долларов, или в среднем более 9 млн. баррелей в месяц.

"Vitol является крупнейшим западным трейдером морской российской нефти с момента полномасштабного вторжения 24 февраля. Это бессовестная нажива на кровавой нефти, которая финансирует убийства украинских граждан", - говорит Устенко.

Поставки в июне осуществлялись из таких портов, как Усть-Луга у границы с Эстонией, Санкт-Петербург на Балтийском море и Новороссийск на Черном море. Грузы достигли европейских узлов, включая Амстердам и Роттердам, откуда нефть могла быть переправлена в другие страны.

В начале июня партия нефти объемом более 1 млн баррелей из Новороссийска была зафрахтована для индийского нефтеперерабатывающего завода в Джамнагаре. Индия увеличила импорт российской нефти с начала войны.

"С момента вторжения Vitol был одним из главных западных пособников путина в смертоносной торговле ископаемым топливом. Ничто, кроме самого жесткого эмбарго на российскую нефть, не остановит их от наживы за счет украинского народа", - считает руководитель отдела расследований данных в Global Witness Сэм Леон.

Помимо экспорта российской нефти, Vitol экспортирует казахстанскую нефть и нефтепродукты через российские порты.

В апреле Vitol заявила, что не будет заключать новых сделок с российской нефтью и нефтепродуктами.

Ранее

Как писал УНН, нефтяная компания Shell объявила о намерении постепенно отказываться от всех российских углеводородов, в том числе сырой нефти, нефтепродуктов, газа и сжиженного природного газа (СПГ).

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