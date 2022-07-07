У Зеленского призывают трейдера Vitol прекратить поставки "кровавой нефти" из рф – TheGuardian

Детали

Как сообщается, главный советник Зеленского по экономическим вопросам попросил компанию Vitol сообщить, когда та отгрузит последний баррель российской нефти и сколько нефти она отгрузит до этой даты.

В марте Зеленский попросил Vitol прекратить деловые отношения с россией, "чтобы перекрыть денежный поток", который спонсирует "массовые убийства невинных людей".

Базирующийся в Женеве нефтетрейдер заявил в апреле, что объемы перевалки российской нефти "значительно сократятся во втором квартале по мере снижения текущих контрактных обязательств" и что он планирует "уйти с российского рынка". Компания рассчитывает прекратить транспортировку российской нефти к концу года.

Однако в письме на имя генерального директора Vitol Рассела Харди, которое попало в распоряжение Guardian, Устенко сказал, что: "эти обещания разбиты в пух и прах".

Данные о морских перевозках компании Refinitiv, собранные Global Witness, показали, что Vitol в июне зафрахтовала более 11 млн баррелей нефти через порты россии.

Согласно данным, с момента начала вторжения 24 февраля компания зафрахтовала поставки более 38 млн. баррелей нефти из российских портов - на сумму около 3,21 млрд. долларов, или в среднем более 9 млн. баррелей в месяц.

"Vitol является крупнейшим западным трейдером морской российской нефти с момента полномасштабного вторжения 24 февраля. Это бессовестная нажива на кровавой нефти, которая финансирует убийства украинских граждан", - говорит Устенко.

Поставки в июне осуществлялись из таких портов, как Усть-Луга у границы с Эстонией, Санкт-Петербург на Балтийском море и Новороссийск на Черном море. Грузы достигли европейских узлов, включая Амстердам и Роттердам, откуда нефть могла быть переправлена в другие страны.

В начале июня партия нефти объемом более 1 млн баррелей из Новороссийска была зафрахтована для индийского нефтеперерабатывающего завода в Джамнагаре. Индия увеличила импорт российской нефти с начала войны.

"С момента вторжения Vitol был одним из главных западных пособников путина в смертоносной торговле ископаемым топливом. Ничто, кроме самого жесткого эмбарго на российскую нефть, не остановит их от наживы за счет украинского народа", - считает руководитель отдела расследований данных в Global Witness Сэм Леон.

Помимо экспорта российской нефти, Vitol экспортирует казахстанскую нефть и нефтепродукты через российские порты.

В апреле Vitol заявила, что не будет заключать новых сделок с российской нефтью и нефтепродуктами.

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Как писал УНН, нефтяная компания Shell объявила о намерении постепенно отказываться от всех российских углеводородов, в том числе сырой нефти, нефтепродуктов, газа и сжиженного природного газа (СПГ).