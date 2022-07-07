У Зеленського закликають трейдера Vitol припинити постачання "кривавої нафти" з рф - TheGuardian

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Як повідомляється, головний радник Зеленського з економічних питань попросив компанію Vitol повідомити, коли та відвантажить останній барель російської нафти та скільки нафти вона відвантажить до цієї дати.

У березні Зеленський попросив Vitol припинити ділові відносини з росією, "щоб перекрити грошовий потік", який спонсорує "масові вбивства безневинних людей".

Нафтотрейдер, що базується в Женеві, заявив у квітні, що обсяги перевалки російської нафти "значно скоротяться в другому кварталі в міру зниження поточних контрактних зобов'язань" і що він планує "піти з російського ринку". Компанія розраховує припинити транспортування російської нафти до кінця року.

Однак у листі на ім'я генерального директора Vitol Рассела Харді, який потрапив у розпорядження Guardian, Устенко сказав, що: "ці обіцянки розбиті вщент".

Дані про морські перевезення компанії Refinitiv, зібрані Global Witness, показали, що Vitol у червні зафрахтувала понад 11 млн барелів нафти через порти росії.

Згідно з даними, з моменту початку вторгнення 24 лютого компанія зафрахтувала постачання понад 38 млн барелів нафти з російських портів - на суму близько 3,21 млрд доларів або в середньому понад 9 млн барелів на місяць.

"Vitol є найбільшим західним трейдером морської російської нафти з моменту повномасштабного вторгнення 24 лютого. Це безсовісна нажива на кривавій нафті, яка фінансує вбивства українських громадян", - каже Устенко.

Постачання у червні здійснювалися з таких портів, як Усть-Луга біля кордону з Естонією, Санкт-Петербург на Балтійському морі та Новоросійськ на Чорному морі. Вантажі досягли європейських вузлів, включаючи Амстердам і Роттердам, звідки нафту можна переправити в інші країни.

На початку червня партія нафти обсягом понад 1 млн барелів із Новоросійська була зафрахтована для індійського нафтопереробного заводу в Джамнагарі. Індія збільшила імпорт російської нафти від початку війни.

"З моменту вторгнення Vitol був одним із головних західних посібників путіна у смертоносній торгівлі викопним паливом. Ніщо, крім найжорсткішого ембарго на російську нафту, не зупинить їх від наживи за рахунок українського народу", - вважає керівник відділу розслідувань даних у Global Witness Сем Леон.

Окрім експорту російської нафти, Vitol експортує казахстанську нафту та нафтопродукти через російські порти.

У квітні Vitol заявила, що не укладатиме нових угод з російською нафтою та нафтопродуктами.

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Як писав УНН, нафтова компанія Shell оголосила про намір поступово відмовлятися від усіх російських вуглеводнів, у тому числі сирої нафти, нафтопродуктів, газу та зрідженого природного газу (ЗПГ).