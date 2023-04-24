У Зеленского отреагировали на статьи западных СМИ о планах Украины "ударить" по москве

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Киев • УНН

 • 671126 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк раскритиковал публикацию в западных СМИ о том, что Украина якобы планировала атаки на ряд объектов в рф в первую годовщину полномасштабного российского вторжения в Украину – 24 февраля, передает УНН.

Цитата

«В очередной раз видим странную медиа/сенсацию… «На годовщину войны Украина планировала нанести удары по москве всем, что у нее есть, но партнеры отказали», – конспирологически сообщают уважаемые американские СМИ. Конечно, без деталей и без логики. И поэтому сразу один простой вопрос. А зачем нам нужно было бы это делать? Чтобы что? Какую задачу решила бы такая одноразовая акция? Изменила ход войны? Заставила бы россиян бежать? Отменила бы потребность в оружии?» - поинтересовался Подоляк.

Он отметил, что подобные публикации выполняют катастрофическую функцию.

«Так вот, подобные публикации с обязательной ссылкой на «анонимные источники» выполняют только одну катастрофическую функцию: формируют общественное мнение в западных столицах, будто Украина является неразумной, инфантильной и импульсивной страной, которой взрослым людям опасно доверять серьезное оружие. Сознательно или бессознательно это делается – другой вопрос. Но это не меняет сути: Украина вообще иначе все видит», - сообщил Подоляк.

Он подчеркнул, что Украина подходит к войне с железной математической логикой.

«Мы подходим к войне с железной математической логикой: нам нужны дальнобойные ракеты для уничтожения российской логистики на оккупированных территориях и различные виды авиации для защиты неба и уничтожения российских фортификационных сооружений. Это являются главными составляющими успешных контрнаступательных операций и минимизации потерь. Может, хватит играть в отговорки и подковерную realpolitik, пока идет война и гибнут люди?» - написал Подоляк.

Дополнение

The Washington Post, ссылаясь на секретные документы Агентства национальной безопасности США, которые ранее были слиты в сети заявило, что Главное управление разведки Министерства обороны Украины якобы планировало атаки на ряд объектов в рф в первую годовщину полномасштабного российского вторжения в Украину – 24 февраля. 

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