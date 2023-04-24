У Зеленського відреагували на статті західних ЗМІ про плани України "вдарити" по москві
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк розкритикував публікацію у західних ЗМІ про те, що Україна нібито планувала атаки на низку об'єктів у рф у першу річницю повномасштабного російського вторгнення в Україну – 24 лютого, передає УНН.
Цитата
«Вчергове бачимо дивну медіа/сенсацію… «На річницю війни Україна планувала завдати удари по москві всім, що в неї є, але партнери відмовили», – конспірологічно повідомляють поважні американські ЗМІ. Звісно, без деталей та без логіки. І тому одразу одне просте питання. А навіщо нам потрібно було б це робити? Щоб що? Яку задачу вирішила б така одноразова акція? Змінила хід війни? Змусила б росіян втікати? Скасувала б потребу у зброї?» - поцікавився Подоляк.
Він зазначив, що подібні публікації виконують катастрофічну функцію.
«Так-от, подібні публікації з обовʼязковим посиланням на «анонімні джерела» виконують лише одну катастрофічну функцію: формують суспільну думку в західних столицях, ніби Україна є нерозумною, інфантильною та імпульсивною країною, якій дорослим людям небезпечно довіряти серйозну зброю. Свідомо чи несвідомо це робиться – інше питання. Але це не змінює суті: Україна взагалі інакше все бачить», - повідомив Подоляк.
Він наголосив, що Україна підходить до війни із залізною математичною логікою.
«Ми підходимо до війни із залізною математичною логікою: нам потрібні далекобійні ракети для знищення російської логістики на окупованих територіях та різні види авіації для захисту неба і знищення російських фортифікаційних споруд. Це є головними складовими успішних контрнаступальних операцій та мінімізації втрат. Може, годі грати у відмовки та підкилимну realpolitik, поки йде війна та гинуть люди?» - написав Подоляк.
Доповнення
The Washington Post, посилаючись на секретні документи Агентства національної безпеки США, які раніше були злиті в мережі заявило, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України нібито планувало атаки на низку об'єктів у рф у першу річницю повномасштабного російського вторгнення в Україну – 24 лютого.