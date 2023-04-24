WP: у Буданова на річницю вторгнення планували атаки на низку об'єктів у рф, але США попросили їх відкласти
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Головне управління розвідки Міністерства оборони України нібито планувало атаки на низку об'єктів у рф у першу річницю повномасштабного російського вторгнення в Україну – 24 лютого. Про це повідомляє The Washington Post, посилаючись на секретні документи Агентства національної безпеки США, які раніше були злиті в мережі, передає УНН.
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Видання з посиланням на документи пише, що за два дні до передбачуваних українських ударів, 22 лютого ЦРУ повідомило, що ГУР "погодилося на прохання Вашингтона відкласти удари" по російській території. Яке саме відомство США звернулося із проханням і чому Київ погодився її задовольнити, неясно. Офіційні представники США та України публікацію Washington Post наразі не коментували.
Як стверджує видання, глава ГУР Кирило Буданов повідомляв одному зі своїх підлеглих, що необхідно готуватися до "масованого удару" по цілях у Росії 24 лютого. Серед можливих цілей, окрім Москви, вказувався порт Новоросійськ. Як саме українська військова розвідка планувала завдавати ударів, з документів не зрозуміло.
Низка представників адміністрації США, пише видання, побоюється, що удари по російській території, особливо з використанням американської зброї, можуть призвести до ескалації – наприклад, використання рф тактичної ядерної зброї.
Однак у рф все ж прогриміла низка загадкових вибухів та ударів безпілотників. Українська сторона на себе відповідальності не брала.
Сам Буданов зокрема говорив, що подібні удари позбавляють росіян почуття безпеки, і передбачав, що "проблеми в росії" продовжуватимуться до перемоги України у війні.
Крім того, з документів також випливає, що розвідувальна спільнота США стежить за каналами комунікації Буданова – що, як пише The Washington Post, йому відомо.
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