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В москві "заочно заарештували" Буданова через підрив Керченського мосту

В москві "заочно заарештували" Буданова через підрив Керченського мосту

Київ • УНН

 • 491187 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Лефортовський суд москви “заочно заарештував” начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова через вибух Керченського мосту, пише УНН з посиланням на ТАРС.

Деталі

Повідомляють, що Буданову нібито висунуто обвинувачення за чотирма статтями. “Заочно заарештований” у москві Кирило Буданов оголошений у міжнародний розшук.

Нагадаємо

У грудні 2022 року суд у москві заочно заарештував віцепрем'єрку України Ірину Верещук і заступницю глави МЗС України Еміне Джапарову.

Міст через Керченську протоку відкрили в травні 2018 року. У грудні 2019-го росія запустила по ньому залізничне сполучення, після чого США ввели додаткові санкції.

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