В москві "заочно заарештували" Буданова через підрив Керченського мосту
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Лефортовський суд москви “заочно заарештував” начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова через вибух Керченського мосту, пише УНН з посиланням на ТАРС.
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Повідомляють, що Буданову нібито висунуто обвинувачення за чотирма статтями. “Заочно заарештований” у москві Кирило Буданов оголошений у міжнародний розшук.
Нагадаємо
У грудні 2022 року суд у москві заочно заарештував віцепрем'єрку України Ірину Верещук і заступницю глави МЗС України Еміне Джапарову.
Міст через Керченську протоку відкрили в травні 2018 року. У грудні 2019-го росія запустила по ньому залізничне сполучення, після чого США ввели додаткові санкції.