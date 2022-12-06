Суд в Москве заочно арестовал Верещук и замглавы МИД Джапарову
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Суд в Москве заочно арестовал вице-премьера Украины Ирину Верещук и заместителя главы МИД Украины Эмине Джапарову, сообщают росСМИ, пишет УНН.
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Так, сообщается, что Лефортовский суд Москвы санкционировал заочный арест вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук и первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапарову.
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