Суд у Москві заочно заарештував Верещук та заступника голови МЗС Джапарову
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Суд у Москві заочно заарештував віце-прем'єра України Ірину Верещук та заступника голови МЗС України Еміне Джапарову, повідомляють росЗМІ, пише УНН.
Деталі
Так, повідомляється, що Лефортівський суд Москви санкціонував заочний арешт віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук та першого заступника міністра закордонних справ України Еміне Джапарової.
Раніше
фсб рф просив суд заочно заарештувати Верещук та Джапарову.
Верещук і Джапарову фсб оголосила у міжнародний розшук.