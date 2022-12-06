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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 34895 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Суд у Москві заочно заарештував Верещук та заступника голови МЗС Джапарову

Суд у Москві заочно заарештував Верещук та заступника голови МЗС Джапарову

Київ • УНН

 • 824276 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Суд у Москві заочно заарештував віце-прем'єра України Ірину Верещук та заступника голови МЗС України Еміне Джапарову, повідомляють росЗМІ, пише УНН.

Деталі

Так, повідомляється, що Лефортівський суд Москви санкціонував заочний арешт віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук та першого заступника міністра закордонних справ України Еміне Джапарової.

Раніше

фсб рф просив суд заочно заарештувати Верещук та Джапарову.

Верещук і Джапарову фсб оголосила у міжнародний розшук.

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