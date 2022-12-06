фсб рф просить суд заочно заарештувати Верещук

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"фсб просить лефортівський суд москви заарештувати заочно віцепрем'єра України Верещук за порушення територіальної цілісності росії", – ідеться у повідомленні.

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Також нібито за порушення територіальної цілісності росії служба безпеки країни-агресора просить заочно заарештувати першу заступницю глави МЗС України Еміне Джапарову.

Додамо, що Верещук і Джапарову фсб оголосила у міжнародний розшук.

Нагадаємо

У федеральній службі безпеки рф заявили, що організатором підриву Кримського мосту нібито є начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.