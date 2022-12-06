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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 25811 перегляди

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фсб рф просить суд заочно заарештувати Верещук

фсб рф просить суд заочно заарештувати Верещук

Київ • УНН

 • 986266 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. федеральна служба безпеки рф просить московський суд заочно заарештувати віцепрем'єра України Ірину Верещук нібито за порушення територіальної цілісності росії. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.

Цитата

"фсб просить лефортівський суд москви заарештувати заочно віцепрем'єра України Верещук за порушення територіальної цілісності росії", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Також нібито за порушення територіальної цілісності росії служба безпеки країни-агресора просить заочно заарештувати першу заступницю глави МЗС України Еміне Джапарову.

Додамо, що Верещук і Джапарову фсб оголосила у міжнародний розшук.

Нагадаємо

У федеральній службі безпеки рф заявили, що організатором підриву Кримського мосту нібито є начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

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