фсб рф просить суд заочно заарештувати Верещук
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. федеральна служба безпеки рф просить московський суд заочно заарештувати віцепрем'єра України Ірину Верещук нібито за порушення територіальної цілісності росії. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
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"фсб просить лефортівський суд москви заарештувати заочно віцепрем'єра України Верещук за порушення територіальної цілісності росії", – ідеться у повідомленні.
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Також нібито за порушення територіальної цілісності росії служба безпеки країни-агресора просить заочно заарештувати першу заступницю глави МЗС України Еміне Джапарову.
Додамо, що Верещук і Джапарову фсб оголосила у міжнародний розшук.
Нагадаємо
У федеральній службі безпеки рф заявили, що організатором підриву Кримського мосту нібито є начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.