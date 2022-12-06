фсб рф просит суд заочно арестовать Верещук
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. федеральная служба безопасности рф просит московский суд заочно арестовать вице-премьера Украины Ирину Верещук якобы за нарушение территориальной целостности россии. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.
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"фсб просит лефортовский суд москвы арестовать заочно вице-премьера Украины Верещук за нарушение территориальной целостности россии", – говорится в сообщении.
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Также якобы за нарушение территориальной целостности россии служба безопасности страны-агрессора просит заочно арестовать первую заместительницу главы МИД Украины Эмине Джапарову.
Добавим, что Верещук и Джапарову фсб объявила в международный розыск.
Напомним
В федеральной службе безопасности рф заявили, что организатором подрыва Крымского моста якобы является начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.