В москве “заочно арестовали” Буданова из-за подрыва Керченского моста
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Лефортовский суд москвы “заочно арестовал” начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова из-за взрыва Керченского моста, пишет УНН со ссылкой ТАСС.
Детали
Сообщается, что Буданову якобы предъявлено обвинение по четырем статьям. “Заочно арестованный” в москве Кирилл Буданов объявлен в международный розыск.
Напомним
В декабре 2022 года суд в москве заочно арестовал вице-премьера Украины Ирину Верещук и заместителя главы МИД Украины Эмине Джапарову.
Мост через Керченский пролив открыли в мае 2018 года. В декабре 2019-го россия запустила по нему железнодорожное сообщение, после чего США ввели дополнительные санкции.