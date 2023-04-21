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В москве “заочно арестовали” Буданова из-за подрыва Керченского моста

В москве “заочно арестовали” Буданова из-за подрыва Керченского моста

Киев • УНН

 • 491184 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Лефортовский суд москвы “заочно арестовал” начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова из-за взрыва Керченского моста, пишет УНН со ссылкой ТАСС.

Детали

Сообщается, что Буданову якобы предъявлено обвинение по четырем статьям. “Заочно арестованный” в москве Кирилл Буданов объявлен в международный розыск.

Напомним

В декабре 2022 года суд в москве заочно арестовал вице-премьера Украины Ирину Верещук и заместителя главы МИД Украины Эмине Джапарову.

Мост через Керченский пролив открыли в мае 2018 года. В декабре 2019-го россия запустила по нему железнодорожное сообщение, после чего США ввели дополнительные санкции.

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