WP: у Буданова на годовщину вторжения планировали атаки на ряд объектов в рф, но США попросили их отложить
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Главное управление разведки Министерства обороны Украины якобы планировало атаки на ряд объектов в рф в первую годовщину полномасштабного российского вторжения в Украину – 24 февраля. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на секретные документы Агентства национальной безопасности США, которые ранее были слиты в сети, передает УНН.
Детали
Издание со ссылкой на документы пишет, что за два дня до предполагаемых украинских ударов, 22 февраля ЦРУ сообщило, что ГУР "согласилось на просьбу Вашингтона отложить удары" по российской территории. Какое именно ведомство США обратилось с просьбой и почему Киев согласился ее удовлетворить, неясно. Официальные представители США и Украины публикацию Washington Post пока не комментировали.
Как утверждает издание, глава ГУР Кирилл Буданов сообщал одному из своих подчиненных, что необходимо готовиться к "массированному удару" по целям в России 24 февраля. Среди возможных целей, кроме Москвы, указывался порт Новороссийск. Как именно украинская военная разведка планировала наносить удары, из документов не понятно.
Ряд представителей администрации США, пишет издание, опасается, что удары по российской территории, особенно с использованием американского оружия, могут привести к эскалации – например, использованию рф тактического ядерного оружия.
Однако в рф все же прогремел ряд загадочных взрывов и ударов беспилотников. Украинская сторона на себя ответственности не брала.
Сам Буданов в частности говорил, что подобные удары лишают россиян чувства безопасности, и предсказывал, что "проблемы в россии" будут продолжаться до победы Украины в войне.
Кроме того, из документов также следует, что разведывательное сообщество США следит за каналами коммуникации Буданова – что, как пишет The Washington Post, ему известно.
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